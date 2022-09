ANTIGNANI A RFV, Nico? Giusto tenerlo a riposo

Roberto Antignani, fisioterapista fiorentino che ha collaborato per diversi anni con diverse realtà sportive, ha parlato a Radio FirenzeViola. Ecco il punto dell'esperto sui numerosi infortuni in casa Fiorentina: "La stagione è strana di per sé e ne abbiamo parlato a lungo. Partiamo dal presupposto che le lesioni muscolari non avvengono mai per caso. Anche la Fiorentina penso abbia fatto un lavoro diverso in preparazione, a maggior ragione per il fatto che a metà agosto c'era già un appuntamento da non sbagliare col preliminare. Per me c'è stato un lavoro più leggero a luglio ed agosto e questo ha causato alcuni infortuni, penso a Dodò. Lo staff del club avrà fatto un calcolo di rischi prima di programmare la preparazione e avrà messo in preventivo alcuni infortuni in più, almeno credo.

L'infortunio di Dodò? Il punto interrogativo è dato dal fatto che in caso della lesione muscolare avverrà una cicatrizzazione ed il tempo in cui si rimarginerà la ferita dipende dal soggetto. Per questo il comunicato rimane vago, perché non si sa come risponderà il calciatore. Dovremo aspettare che l'ematoma passi per avere indicazioni più precise.

E sul problema al tallone di Nico Gonzalez: ci sono anche qui tanti punti interrogativi. Mario Gomez ci insegna una pessima lezione, si pensava potesse tornare nel giro di poche settimane ed invece fu un calvario. Sull'argentino posso dire che è difficile da valutare, si entra in logiche di bio-meccanica piuttosto complesse. Non conosco nello specifico la situazione, però questo problema può diventare annoso se non viene affrontato in maniera immediata. Sono d'accordo sul non impiegarlo se ancora non è stato risolto il problema".