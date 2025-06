RFV Amerini commenta l'affare Fazzini: "Colpo che dimostra la lungimiranza della società"

vedi letture

L'ex viola Daniele Amerini, oggi agente di mercato, è intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola per parlare della situazione di Albert Gudmundsson, sempre più lontano dal riscatto da parte della Fiorentina, e non solo: "Su Gudmundsson ci son tanti dubbi, soprattutto per la sua situazione fuori dal campo, col processo che ancora non dà sicurezze. Proverei comunque a non perderlo, perché secondo me non abbiamo visto niente del vero Gudmundsson. Non credo che ci saranno grosse richieste per lui, quindi dopo il mancato riscatto penso che la Fiorentina potrà ritrattare una cifra a ribasso".

Amerini ha poi commentato così il probabile acquisto di Jacopo Fazzini da parte dei viola: "Secondo me è un acquisto intelligente e di grande spessore, un giovane che ha qualità e quantità e può fare più ruoli. Con lui l'Empoli credo si sarebbe salvato. Questa è un'operazione lungimirante, alle giuste cifre. Può fare la mezzala nel 3-5-2, è uno che si sa inserire e sa fare tanti ruoli, non solo nel 3-5-2. Poi, oltre a essere duttile, è abilissimo tecnicamente, non ha grande struttura ma ha dimostrato di poter starci eccome in Serie A".

E su Edin Dzeko: "Sul giocatore non c'è niente da dire, è di livello mondiale. E a livello fisico ha dimostrato di essere ancora sul pezzo. Se viene qua e si mette nell'ottica di fare l'alternativa può dare una grossa mano. Poi può giocare anche accanto a Kean. Bisogna capire in un calcio d'alta intensità quanto può dare".