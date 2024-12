A. ORLANDO A RFV, Lovric in viola? Equivale a Mandragora

FirenzeViola.it

L'ex giocatore di Fiorentina e Udinese, Alessandro Orlando, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante Viola Amore mio: "Un centrocampista da prendere dall'Udinese? In questo momento ad Udine si fa fatica, il club bianconero ha buoni giocatori e incontristi, c'è quantità ma poca qualità. Lovric? Si è infortunato sabato, anche se non credo grave pur ignorando l'entità. A me piace ma non è il giocatore da mettere davanti alla difesa e far girare la squadra. Per me è sul livello di Mandragora"

Chi può prendere la Fiorentina, un Matic? "Bisogna capire le capacità economiche, Matic però mi sembra datato anche se di grande esperienza. Ci vuole qualcosa di più giovane. Avrei consigliato Samardzic che ora è all'Atalanta, lui dava qualcosa in fase di palleggio e qualità, sarebbe stato un colpo da 90. Mandragora? Forse non lo ritiene un giocatore adatto al suo tipo di gioco, per quello dicevo che Lovric non va bene perché un giocatore con quelle caratteristiche ce l'ha già".

Bijol buono per la difesa? "Quest'anno, non per sminuirlo visto che mi è sempre piaciuto, è un po' in difficoltà anche per l'Europeo giocato e per non essersi mai fermato. Secondo me deve crescere moltissimo nell'impostazione, a volte si fa trovare fuori posizione anche se chiama la difesa ma lo trovo carente nell'impostazione".

Bove? "Quando è arrivato c'era scetticismo poi è diventato quello che era. Perciò chi lo sostituirà deve avere tempo, conosco la piazza esigente ma credo sia necessario prendere un giovane che ricalchi la sua strada".

