A. CANOVI A RFV: "MILENKOVIC? È ANCHE ACF CHE HA SCELTO. ROSA VIOLA È COMPLETA"

Nel giorno di Fiorentina-Cremonese ha parlato in esclusiva a Radio Firenzeviola l'intermediario ed operatore di mercato Alessandro Canovi: "La Fiorentina voleva tentare il colpo Lo Celso, che a mio avviso sarebbe stato eccezionale. Purtroppo lui ha scelto di tornare dove aveva giocato l'anno scorso. Ma devo fare i complimenti alla dirigenza viola: hanno fatto un gran lavoro sotto traccia e hanno creato una bella squadra. Do ragione a Pradè quando dice che se ci sono occasioni bene, sennò la rosa è ok anche così".

Cosa manca ancora a questa Fiorentina?

"Secondo me con l'arrivo di Mandragora il centrocampo è completo: la squadra si è rafforzata. Tutto dipende da Jovic: se è quello della Bundesliga abbiamo un giocatore importante. Ci sono tante incognite in Serie A, penso anche a Wijnaldum alla Roma. Sono andati via giocatori importanti ma chi è rimasto e chi è arrivato vale tanto. Ricordiamo sempre che siamo ad agosto e che le partite saranno strane: l'Inter ha vinto a Lecce oltre l'ultimo pallone. La Fiorentina è una squadra quadrata, secondo me manca solo qualcosina in difesa".

Che obiettivi può avere la squadra di Italiano?

"Quest'anno c'è una squadra che si è rafforzata molto come la Roma. Bisognerà vedere cosa farà il Napoli. Sarà un campionato strano, secondo me andranno avanti le squadre che avranno certezze. Lo ha dimostrato il Torino ieri sera contro il Monza. Secondo me la Fiorentina è al livello dell'Atalanta, poi vedremo perché può succedere di tutto".

Il rinnovo di Milenkovic?

"Calciatori di questo livello che credono nel progetto è un messaggio molto forte, perché i giocatori tra di loro parlano. Un tridente come quello della Fiorentina è di livello, e anche l'acquisto di Mandragora significa che vuoi fare del calcio di qualità. Il rinnovo di Milenkovic è sintomo di continuità perché il cuore del club è lo spogliatoio. L'anno scorso aveva rinnovato prendendo tempo, poi quest'anno il mercato piange. Ma è anche la Fiorentina che ha scelto Milenkovic come pietra miliare del proprio progetto".