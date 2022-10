ZURKOWSKI, Una cosa non è piaciuta ad Italiano

Il Corriere Fiorentino parla anche della situazione di Szymon Zurkowski, centrocampista ormai relegato in panchina dopo gli 0 minuti giocati anche contro gli Hearts. Italiano non lo ha mai considerato adatto alle sue idee e non a caso è rimasto fino all'ultimo sul mercato, convinto lui per primo di tornare ad Empoli.

La trattativa però è saltata e il polacco non ha mai fatto niente per nascondere il fastidio: questo non è piaciuto al tecnico viola perché poteva reagire, invece si è intristito. La domanda è come mai sia stato inserito nelle liste escludendo uno come Benassi che invece in campionato aveva giocato da titolare la prima. Si torna sempre lì: sono scelte che non sembrano essere state così condivise.

