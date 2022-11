ZURKOWSKI, 90' con la Polonia. Barak e Krastev...

Sono terminate le varie amichevoli internazionali che vedevano in campo anche qualche giocatore della Fiorentina: Zurkowski, Barak e Krastev. L'ex Empoli ha giocato per tutto l'arco della sfida contro il Cile, terminata 1-0 per la Polonia grazie al gol di Piatek. Assist invece per Barak nella vittoria della Repubblica Ceca per 5-0 contro le Isole Faroe. Il giocatore viola è stato poi sostituito dopo 77' minuti di gioco. 90' minuti in campo anche per Krastev all'esordio con la sua Bulgaria vittoriosa per 2-0 contro Cipro.