Zaniolo: "Con il senno di poi avrei scelto la Fiorentina, non l'Atalanta"

Intervistato da Sportmediaset al Viola Park, Nicolò Zaniolo racconta i suoi primi giorni in maglia Fiorentina: "Sono molto, molto felice e molto contento di ritornare in un posto dove sono stato bene e non vedo l'ora di iniziare a giocare. Cerco di tornare a divertirmi, tornare a giocare, tornare a essere felice e protagonista in una grande squadra".

Poi una domanda sulla decisione estiva di andare all'Atalanta e non alla Fiorentina: "Con il senno di poi ti dico sì, un po' di rimorso ce l'ho. Ma è stata comunque un'esperienza dal punto di vista calcistico che mi ha fatto crescere naturalmente come giocatore e come persona. Però comunque non ho giocato tanto e quindi non mi sono tanto divertito. Avrei fatto una scelta diversa a giugno. Però ormai sono state fatte delle scelte, come tutto nella vita, e si può pensare solo al futuro e al presente e non al passato. Se Spalletti mi ha chiamato dopo l'ultimo infortunio? Sì, ci siamo sentiti prima dell'infortunio, mi ha detto come stavo, se ero in forma e tutto gli ho detto di sì. Dopo l'infortunio ci siamo scritti, ci siamo sentiti di nuovo e comunque niente alla fine mi ha detto ti aspetto.".

Sul fatto che Moise Kean sia stato decisivo per la sua scelta, Zaniolo risponde: "Moise lo sento sempre, anche in questi anni che non abbiamo giocato insieme ed eravamo anche un po' lontani ci siamo sempre sentiti e quindi certo ero entusiasta di venire qua anche perché c'è lui, c'è anche Luca Ranieri che conosco da tanto .Quindi niente, sono molto felice come dicevo prima. Chiusura sull'obiettivo della stagione: "Un obiettivo personale è comunque ritagliarmi uno spazio importante in questa squadra che è già importante e quindi vorrà dire essere il protagonista di una grande Fiorentina".