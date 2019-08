WOMEN'S, In Champions per sognare. Il sorteggio...

Un sogno chiamato Viola Park. La Fiorentina Women's di mister Cincotta sogna in grande: prima il rinnovo del capitano Alia Guagni (che ha detto no ad una ricchissima offerta del Real Madrid), poi l'acquisto della superstar internazionale Lisa De Vanna. Una campagna acquisto sontuosa per sfidare nuovamente la Juventus per il titolo e per sognare in grande in Champions League. L'obiettivo è quello di migliorare i piazzamenti delle passate stagioni, ovvero superare lo scoglio degli ottavi di finale per lottare con le grandi del calcio europeo. Quest'anno la finale si giocherà al Viola Park di Vienna: forse un segno del destino, forse una semplice coincidenza, quello che è certo è che le viola daranno il massimo per andare più avanti possibile in Europa.

Domani, a Nyon, ci sarà il sorteggio dei sedicesimi e per la prima volta la Fiorentina sarà testa di serie: un vantaggio non da poco per le gigliate, che dovranno stare attente all'Arsenal campione d'Inghilterra.

REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO

-Le 16 squadre con i coefficienti più alti sono teste di serie e vengono collocate in un'urna separata dalle non teste di serie

-Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione o dello stesso girone di qualificazione. Eventuali altre limitazioni saranno annunciate prima del sorteggio

-Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa

-Partite: 11/12 e 25/26 settembre