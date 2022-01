VLAHOVIC, Le cifre: ecco il compenso di Ristic

La Gazzetta dello Sport riporta i numeri dell'affare Dusan Vlahovic, un movimento di mercato monstre per il momento che sta passando l'industria calcio e l'economia globale in generale. La nota ufficiale della Juventus comparsa ieri sul sito rende note le cifre, alla Fiorentina, per l’acquisizione a titolo definitivo del centravanti serbo, vanno 70 milioni di euro con i pagamenti suddivisi in tre esercizi di bilancio. Vanno, poi, aggiunti altri 11,6 milioni alla voce contributo di solidarietà e oneri accessori. Inoltre la Fiorentina ha ottenuto bonus per altri 10 milioni. In questi incentivi sono previsti gli obiettivi del giocatore ma anche del club, alcuni più alla portata, altri decisamente ambiziosi.

In sintesi la società bianconera si è impegnata per un onere certo di 81,6 milioni a cui vanno aggiunti gli altri 10 per la società di Commisso che porterebbero il totale a ben 91,6 milioni di euro. Il giocatore ha firmato fino al 2026 a 7 milioni netti annui, cifre che portano alla somma complessiva un'aggiunta di altri 63 milioni a lordo, per una cifra totale stimata intorno ai 154 milioni di euro, con impegno finanziario comunque spalmato.

Capitolo commissioni: Darko Ristic ed i suoi soci dovrebbero incassare 8,1 milioni, mentre, a leggerei l comunicato, 3,5 milioni andranno all'OFK Belgrado ed al Partizan, i club dove Vlahovic si è formato.