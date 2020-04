VLAHOVIC, Lautaro o Dybala? Joya. Le bionde...

Sempre molto attivo sui social network, nella notte Dusan Vlahovic ha chiesto ai propri followers di chiedergli qualsiasi cosa. E lui ha risposto: "Il mio idolo è Michael Jordan. Il gol più bello e importante in carriera contro l'Inter. Canzone che ascolto? Follow. Libri? Ne ho letti un paio in questa quarantena. Cosa manca di più? La famiglia. Bionde o more? Bionde. In vacanza? A casa mia. Fidanzata? Siii. Chi tifo in Moto GP? Marquez e Valentino Rossi. Ancora non ho capito chi è il migliore. Dybala o Lautaro? La Joya. Ferrari o Lamborghini? Fiat 500. Come mai mi arrabbio? Perché ho tantissima voglia di vincere ancora non riesco a controllare le emozioni. Proverò a stare più calmo".