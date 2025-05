Viviano su Dodo: "Non me ne frega un c...o se vuole andarsene. Può farlo domani"

vedi letture

L'ex portiere della Fiorentina, Emiliano Viviano, ha parlato a TV Play su Twitch: "Se in quindici anni non ci sono mai state qualificazioni in Champions la società deve farsi qualche domanda. C'è mai stato un allenatore in grado di portare la squadra a quei livelli dopo i grandi investimenti fatti? Poi bisogna dire che in quindici anni c'è stata anche la stagione dei settanta punti e di un quarto posto della mia Fiorentina che non sono mai valsi la Champions. Io non attacco nessuno, ma questo progetto non ha avuto continuità. Dodo? A me non frega un c...o se vuole andarsene. Se è vero, può andarsene anche domattina".