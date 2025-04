"Vittoria pesante, semifinale vicina", questa l'apertura de La Nazione

"Non è stata una passeggiata, ma la vittoria pesa, eccome, nel far sbilanciare la lancetta della Conference nella direzione della semifinale". Si aprono così le pagine che questa mattina La Nazione dedica alle tematiche di casa Fiorentina. Decisivi Ranieri, con un'incursione in avanti più da centravanti che da centrale di difesa, Mandragora su rigore e De Gea con due grandi parate nel finale. Finisce 2-1 per la Fiorentina in Slovenia, un risultato non scontato per l'andamento della partita e per il tanto turn over fatto da Raffaele Palladino nel suo 3-5-2 iniziale.

Hanno riposato Kean e Gudmundsson davanti ma anche Dodo a destra e Parisi a sinistra, per due corsie esterne composte da due adattati al ruolo come Moreno e Folorunsho. Il Celje parte forte fin da subito e si rende pericoloso dalle parti di De Gea, ma è la Fiorentina a sbloccare il match con il suo capitano che sfrutta una papera del portiere Silva. Il rigore di Mandragora nella ripresa sembra sancire la chiusura della pratica per i viola e invece poco dopo, sempre dal dischetto, Delaurier-Chaubet riapre i giochi. Nonostante qualche brivido di troppo, soprattutto nel finale, la squadra di Palladino porta a casa una vittoria pesante in chiave semifinale. Appuntamento giovedì prossimo al Franchi.