VITALE A RFV, Difficile che l'Empoli venda Bajrami

Pino Vitale, dirigente sportivo di lungo corso che ha lavorato in passato anche all'Empoli, è intervenuto a Radio FirenzeViola, iniziando da quello che manca alla Fiorentina: "Credo che per prima cosa si debba dar via il superfluo perché Italiano è un ottimo allenatore, che farà bene ed ha una squara più forte, ma deve allenare 23 elementi, non 30".

Chi sono gli esuberi?

"Benassi, Kokorin, Kouame e tanti altri... L'ivoriano fu pagato 16 milioni di euro, il russo in questo momento è un giocatore che deve essere ceduto, a costo di dargli tutti i soldi che gli spettano per liberare uno spazio".

Cosa ne pensa del play off di Conference?

"Il Twente può avere solamente il vantaggio di aver iniziato 10 giorni prima la preparazione. Le partite contano quando ci sono i punti e in Europa sono convinto che i viola si faranno valere. Gli olandesi non sono fortissimi, ma sono una buona squadra. Sono curioso di vedere Ikone, Cabral e i nuovi".

Zurkowski lo terrebbe?

"Mi è piaciuto quando ha giocato con l'Empoli e anche con la Polonia. Italiano lo ha avuto un mese, lo avrà valutato e bisogna fidarci del suo giudizio... Io lo terrei, ma non l'ho allenato e non posso dare un giudizio approfondito come il suo".

Bajrami può arrivare alla Fiorentina?

"Ad Empoli si può fare calcio benissimo, ma ora deve pensare a fare la squadra. Ieri ha perso contro la SPAL in una partita che non è indicativa, però i toscani hanno già venduto e non possono cederli tutti. Io credo che vogliano riprendere Zurkowski, la Fiorentina avrebbe anche qualcosa da dare, ma fossi nel club azzurro ora guarderei in casa mia. L'Empoli ha i soldi, Bajrami lo tiene per l'anno prossimo".

Avrebbe preso Berardi spendendo gli stessi soldi più o meno che sono stati investiti per Ikone e Cabral?

"Berardi lo avrei preso anche io, ma costava 10 milioni di più ed aveva 5-6 anni in più. Sono curioso di vederli quest'anno Ikone e Cabral, che con questi 6 mesi di ambientamento ora dovranno far vedere il loro valore. Non possono essere quelli che abbiamo visto finora. Adesso c'è anche una punta forte come Jovic e loro potranno inserirsi bene".

Alcuni giocatori come Quarta rendono meno perché poco adatti al gioco di Italiano?

"Quarta, Milenkovic e Igor sono tutti giocatori che Italiano ha avuto. Se la Fiorentina aveva bisogno di un centrale avrebbe dovuto cercare Acerbi, ma siccome sono rimasti tutti questi, forse credono di essere a posto".

Mandragora meglio o peggio di Torreira?

"Ha qualche gol nelle gambe ed è uno da 6,5 tutte le domeniche. I procuratori dell'uruguaiano hanno tirato troppo la corda, si è visto che nessuno si è svenato per prenderlo ed alla fine è andato al Galatasaray. Anche io non lo avrei riscattato, avrei aspettato fine anno e lo avrei preso alla metà dei soldi, però poi gli agenti hanno provato a sfruttare il fatto che il popolo viola si era innamorato di lui".

Cosa si aspetta da Nico Gonzalez?

"Un grande campionato, tipo 10 gol".

Lo Celso le piacerebbe?

"Non lo conosco molto bene, però so che è bravo. La Fiorentina ne ha comunque diversi bravi... Per me i viola valgono la Lazio, l'Atalanta. Dopo Inter, Juve e Milan se la gioca con tutte alla pari".