VIOLA, Si riparte. Iachini sceglie la data del ritrovo

Appena venti giorni dopo l'ultima partita la Fiorentina è pronta a ripartire. Come scrive La Nazione, Beppe Iachini ha convocato tutti per sabato 22 per i primi test e i primi calci al pallone. La prima riunione tecnica avverrà in palestra, mentre non sarà necessario programmare le consuete visite mediche d'inizio stagione a meno di variazioni dell'ultima ora. Questo perché tutta la comitiva viola è ancora coperta dai test clinici fatti prima della ripresa del campionato dopo il lockdown. Per adesso, l'unica novità sarà vedere Amrabat al centro sportivo 'Davide Astori'.