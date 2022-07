VIOLA, Ha speso più di tutti: 28mln. Il precedente

Nessuno in Serie A ha speso quanto la Fiorentina sul mercato finora. Lo sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, riportando come i quattro colpi in meno due settimane abbiano portato una spesa di quasi 28 milioni. Un messaggio forte e chiaro al campionato, imprimendo in partenza una svolta tecnica all'estate. Una scelta precisa, quella del ds Daniele Pradè, che ha deciso (con il placet di Commisso e in sintonia con il suo allenatore) di riempire a tempo di record le caselle della rosa rimaste vacanti, aumentando in alcuni ruoli chiave anche il tasso tecnico. Stavolta, però, niente prestiti: eccezion fatta per Gollini, gli altri giocatori sono arrivati tutti a titolo definitivo, nell'ottica di programmare con più certezze il futuro.

Il precedente - C'è un precedente proprio con Daniele Pradè ds, aggiunge il quotidiano: nel 2013 con Montella allenatore in una stagione che poi portò al 4° posto. Con gli 8,2 milioni investiti su Mandragora (ai quali andrà aggiunto un milione di bonus), i 14,5 spesi per Dodô (con un'aggiunta di 3,5 in caso di raggiungimento di determinati obiettivi) e i 500mila euro per il prestito oneroso di Gollini, i viola hanno già messo in preventivo di fare uscite pari a 27,7 milioni di euro: più di chiunque altro.