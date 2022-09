VIERI, Juve imbarazzante, la Fiorentina l'ha dominata

Nel corso della sua trasmissione Twitch, Christian Vieri ha commentato la sfida di domenica tra Fiorentina e Juventus, criticando i bianconeri ed esaltando i viola. Ecco le parole dell'ex centravanti, passato anche da Firenze nella stagione 2007/08: "Non so cosa dire sinceramente. La Juve di Allegri è un niente oggi, troppo brutta da vedere in tv. Da gennaio gli hanno preso Vlahovic, Di Maria, Pogba, Kostic, Milik, Bremer... Cosa devono fare di più i dirigenti? La Juve ha tutto per fare bene, ma sembra che la squadra non abbia la voglia di superare la metà campo. Per non parlare della comunicazione postpartita, imbarazzante. La Fiorentina ha dominato al Franchi".