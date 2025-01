VIDEO, Partitella con Gud e Pongracic. Bove arbitro

La Fiorentina si è allenata al Viola Park in vista del Monza per una doppia seduta al mattino e al pomeriggio. Buone notizie per Raffaele Palladino che ha potuto riabbracciare praticamente tutto il gruppo e in particolare Albert Gudmundsson che come mostra un video pubblicato dallo stesso club sui social, ha partecipato regolarmente alla partitella con i compagni al pari di Valentini e anche di Cataldi e Gosens, esclusi dall'undici iniziale contro il Napoli. Simpatica anche l'immagine di Edoardo Bove in tuta con il fischietto in bocca, evidentemente nel ruolo di arbitro. Tornando a Gudmundsson, la presenza dell'islandese contro il Monza è altamente probabile, da capire come vorrà gestirlo Palladino.