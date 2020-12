VIDEO, La denuncia: le condizioni del Franchi

La pioggia di queste ore fa emergere le condizioni critiche e inquietanti in cui versa lo stadio "Artemio Franchi" soggetto, come più volte denunciato, a corrosione e infiltrazioni che ne minano la stabilità e la sicurezza. Anche in settimana il dg Barone ha invocato la sicurezza dei tifosi e guardando le immagini girate dalla TGR Rai Toscana si capisce il perché la società lanci questo allarme. E non solo la società. Ecco le parole postate dalla giornalista Rai Sara Meini che mostra appunto le immagini del servizio:"Vedere per credere. Acqua ovunque, scrosci dagli spalti. Ruggine, rattoppi su rattoppi. Crepe, sporcizia, voragini. Archistar, Ingegneri, Storici, Politici, Dirigenti, gente comune: serve un esame di coscienza prima di ogni altra parola di troppo. In questo stadio - lo stadio Franchi di Firenze - in condizioni normali (senza questa maledetta pandemia), ci possono stare 40mila persone. Donne, uomini, bambini. Io da tempo entro con la telecamera per denunciare tutto questo. La sicurezza, signore e signori. La sicurezza. Siamo d'accordo sul fatto che tutto il resto viene dopo?".

