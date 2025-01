VIDEO FV, Zaniolo ad un passo. Il punto su Comuzzo

FirenzeViola.it

Nicolò Zaniolo ha superato nelle gerarchie Dennis Man. Il giocatore del Galatasaray in prestito all'Atalanta è l'obiettivo numero uno dei viola ed è tutto apparecchiato. Ci sarebbe l'intesa di massima con il giocatore che verrebbe preso dai viola con la stessa formula con cui l'Atalanta lo aveva prelevato dal club turco in estate: prestito oneroso (la Fiorentina pagherebbe la metà) e diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di raggiungimento di un certo numero di presenze.

Per quanto riguarda Pietro Comuzzo è stata giornata di dialoghi tra l'entourage del giocatore e il Napoli. I viola hanno sparato alto, 40 milioni circa, ma l'accordo potrebbe arrivare intorno ai 35 comprensivi di bonus.

Bondo è un obiettivo più freddo ma la Fiorentina potrebbe arrivare a Fagioli negli ultimi giorni, attenzionato però anche dal Parma dell'ex ds bianconero Cherubini. Il problema però è la formula perché i viola non vanno oltre un prestito con diritto di riscatto mentre la Juventus vuole l'obbligo se non la cessione a titolo definitivo.

In attacco Kouame è sempre più vicino all'Empoli ma serve un sostituto. C'è Stefanos Tzimas del Paok in prestito al Norimberga costa una cifra importante che la Fiorentina sarebbe anche disposta a pagare però i due club non vorrebbero cederlo ora ma a giugno. In alternativa è stato proposto Arnautovic che chiede però 18 mesi di contratto a 2,5 milioni di ingaggio a stagione.

