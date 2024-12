VIDEO FV, Rifinitura pre Vitoria. C'è Pongracic. Out Cataldi

Fonte: Dai nostri inviati al Viola Park - Andrea Giannattasio e Niccolò Righi

Giornata di vigilia per la Fiorentina che domani a Guimaraes affronterà, nell'ultima gara della fase a girone unico di Conference League, il Vitoria. Questa mattina la squadra si è ritrovata al Viola Park per un allenamento di rifinitura, guidato da Raffaele Palladino che sarà regolarmente in panchina dopo il grave lutto subito, che è iniziato alle ore 11:00. Presente con il gruppo Marin Pongracic che sembra aver smaltito la botta alla coscia che l'aveva tenuto fuori nelle scorse tre partite, mentre non sono scesi in campo con la squadra Cataldi e Biraghi. Aggregati alla prima squadra anche i giovani Harder, Rubino e Caprini.