VIDEO FV, Donadel: "ACF? Chissà dove arriverà"

L'ex centrocampista viola, Marco Donadel, si è concesso a FirenzeViola.it e i media presenti all'evento organizzato dall'associazione Glorie Viola a Coverciano per raccogliere fondi per Cure2Children e ricordare Davide Astori: "Ogni tanto insieme ricordiamo Davide, lo scorso anno ero nello spogliatoio della Fiorentina e lui era presente, come tutti i giorni. E' bello giocare insieme in sua memoria".

Le piace questa Fiorentina di Italiano?

"Sì, giocano e allo stadio ci si diverte. Poi è normale che c'è la squadra e il mister nuovo... Sono andati anche oltre. Se hanno da dare dieci danno dieci in campo: nessuno può dire dove può arrivare la Fiorentina, sicuramente è interessante vederla".

Come ha vissuto la crescita di Vlahovic?

"Ha avuto fiducia e giocato con continuità. L'ho vissuta anche io così quando avevo la sua età, poi da un mese a un altro ti trovi ad essere un giocatore diverso, con più sicurezza. Poi l'anno scorso si è preso la squadra sulle spalle: non è facile alla sua età. Ha caratteristiche incredibili e un futuro splendido, ma ciò che ha di unico è il carisma. Può diventare un top player assoluto".

Qual è il centrocampista che può crescere di più?

"Il bello è che sono tanti e con caratteristiche diverse. Può essere un vantaggio perché può cambiare la partita in un attimo. L'unico al top della condizione, forse anche per l'esperienza, al momento è Bonaventura. Degli altri, forse Castro può fare la differenza ma anche di Pulgar non si sono ancora viste le caratteristiche e invece è un giocatore importante. Penso che sia il reparto forte della Fiorentina".

Nel suo futuro cosa c'è?

"Sono abituato a pensare più al presente che al futuro. Mi piace allenare e quindi qualsiasi cosa farò sarà in quella direzione, mi sono presto quest'anno per girare l'Europa e avere una visione totale di quello che è il calcio".