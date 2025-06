Vice-Dodo, Calabria ha l'endorsement di Pioli, ma non è ancora convinto

vedi letture

In attesa di capire cosa succederà con Dodo, la Fiorentina si guarda intorno. La situazione legata al rinnovo del brasiliano è in stallo. C'è la possibilità di una cessione ma la richiesta dei viola - 30 milioni per il cartellino del terzino destro - non cambia, così come, al momento, la mancanza di un'offerta all'altezza. I viola lavorano però per un piano B per le corsie: potrebbe essere Davide Calabria che, dopo i sei mesi in prestito al Bologna, andrà in scadenza di contratto col Milan a fine mese.

Un altro possibile colpo a zero stile Dzeko, un calciatore che sarebbe gradito a Stefano Pioli, con cui ha condiviso quattro anni e mezzo in rossonero. Ancora nessun contatto diretto, con l'operazione che è legata a doppio filo alla questione Dodo, visto che Calabria difficilmente verrebbe a Firenze per fare la riserva. Lo scrive il Corriere dello Sport.