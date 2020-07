VERTONGHEN, Viola ritentano colpo alla Ribery

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Fiorentina starebbe guardando in Premier League per un eventuale Ribery bis. Commisso studia un altro grande parametro zero da regalare ai propri tifosi e punta a diventare il terzo incomodo tra Roma e Inter nella corsa a Vertonghen (CLICCA QUI). Il difensore belga non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto col Tottenham e quello che era solo uno spiffero sta diventando qualcosa in più.