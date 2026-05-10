Vanoli: "Piccoli non è al 100%, Kean lo rivalutiamo per le ultime due"

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Paolo Vanoli ha parlato così a DAZN prima di Fiorentina-Genoa: "Le critiche? Bisogna saperle accettare e trasformarle in motivazioni. Oggi abbiamo un altro match point lontano dalla storia di questa società ma primario in questo momento. Le punte? Abbiamo recuperato Piccoli che non è al 100% ma vuole stare con noi, Kean lo rivalutiamo nelle ultime due gare. Per Braschi è una bella occasione, la sfrutti con serenità ed entusiasmo. Il lavoro paga".

Cos'è successo a Roma?

"Dopo il primo gol siamo usciti dalla partita e non abbiamo messo in atto il nostro piano".