Vanoli: "Piccoli non è al 100%, Kean lo rivalutiamo per le ultime due"
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Paolo Vanoli ha parlato così a DAZN prima di Fiorentina-Genoa: "Le critiche? Bisogna saperle accettare e trasformarle in motivazioni. Oggi abbiamo un altro match point lontano dalla storia di questa società ma primario in questo momento. Le punte? Abbiamo recuperato Piccoli che non è al 100% ma vuole stare con noi, Kean lo rivalutiamo nelle ultime due gare. Per Braschi è una bella occasione, la sfrutti con serenità ed entusiasmo. Il lavoro paga".
Cos'è successo a Roma?
"Dopo il primo gol siamo usciti dalla partita e non abbiamo messo in atto il nostro piano".
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