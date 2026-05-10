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Vanoli-Fiorentina, segnali d'addio: Grosso resta in pole per sostituirlo

Vanoli-Fiorentina, segnali d'addio: Grosso resta in pole per sostituirloFirenzeViola.it
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Ieri alle 13:30Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Ceccarini

Non arrivano segnali positivi per quanto riguarda il futuro di Paolo Vanoli alla Fiorentina. Il continuo prendere tempo da parte della dirigenza viola, con Fabio Paratici in primis, non gioca a favore di una permanenza dell'attuale tecnico gigliato. In caso di un suo sempre più probabile addio il primo nome per sostituirlo resta quello di Fabio Grosso, mentre sono molto più basse le chance di vedere Sarri a Firenze.

Va poi sempre tenuta aperta una finestrina per un'ipotesi a sorpresa. I viaggi di Goretti in Europa fanno capire che la società si sta già muovendo e sta programmando la prossima stagione, osservando all'estero vari giocatori.