Vanoli è destinato a salutare, La Gazzetta: "De Rossi uno dei preferiti di Paratici"

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La risalita in classifica del Genoa targata De Rossi non è passata inosservata ed è anche per questo che è lui, insieme a Fabio Grosso, il candidato forte della Fiorentina per la successione a Paolo Vanoli, che nonostante la salvezza è destinato a salutare. De Rossi, riporta stamani La Gazzetta dello Sport, aveva un rinnovo automatico in caso di salvezza. A Genova sta molto bene e sta già programmando il futuro, ma servirà un incontro con la dirigenza per confrontarsi sui programmi per la prossima stagione.

De Rossi è uno dei tecnici più apprezzati da Fabio Paratici e già in passato è stato vicino alla panchina della Fiorentina, così come Vanoli era un nome che girava anche per il Genoa quando è stato esonerato Vieira.