VALENTINI, Ecco l'identikit del neo difensore viola

Fisico imponente, piede mancino e un soprannome, "el coco", che rispecchia il suo stile di gioco. La Fiorentina è pronta a accogliere Nicolas Valentini, difensore centrale argentino proveniente dal Boca Juniors a parametro zero. Il classe 2001, bloccato dalla dirigenza viola in estate, ha firmato un contratto fino a giugno 2029 con un ingaggio di un milione a stagione.

Tuttavia, come ricorda La Repubblica, dovrà adattarsi al calcio italiano, dato che non gioca ufficialmente da aprile scorso, dopo essere stato escluso dalla prima squadra del Boca. Nonostante l’assenza di ritmi partita, il difensore porta con sé grinta e leadership, apprezzato da figure come Rolando Schiavi e Daniele De Rossi. La sua carriera, tra Aldosivi e Boca, ha visto i suoi momenti migliori, con una convocazione nelle nazionali giovanili argentine.