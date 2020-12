USCITE, Poker di big in partenza: c'è anche Lirola

Spazio anche al mercato in uscita sulle colonne odierne de Il Corriere Fiorentino: come scrive oggi il giornale, considerato che anche sulle corsie esterne Barone e Pradè resteranno vigili in attesa di occasioni, come a centrocampo, sarà lo sfoltimento della rosa l’altra priorità di gennaio, con l’attuale gruppo di 29 elementi dal quale dovrebbero partire almeno in cinque. Oltre a Eysseric, Saponara e Montiel la società valuterà eventuali malumori di chi ha giocato meno come Lirola, Duncan o lo stesso Kouame, mentre sempre in attacco il primo cambiamento riguarderà l’interruzione del prestito di Cutrone con il Wolverhampton. Un anno dopo il suo arrivo a Firenze l’azzurro Under 21 è ancora ai margini del gruppo ma non mancano le pretendenti a giudicare dagli interessi di Benevento, Parma, Bologna e Napoli.