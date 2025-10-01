Un trofeo per l'Europa sicura. Gazzetta: "Ma ad ora è parecchio in salita"

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’incontro di domani tra Fiorentina e Sigma Olomouc. La Conference è il vero grande obiettivo della Fiorentina che in questa manifestazione ha ormai un taglio riservato: due finali raggiunte e perse, una semifinale persa. Un bilancio ottimo, ma è chiaro che il sogno è vincerla.

Rocco Commisso, che a questa città, a questo club e a tutti i componenti del Viola Park sta continuando a dare di tutto e di più, ma dagli Stati Uniti, sogna un trofeo. Che garantirebbe la certezza del posto in Europa per l’anno successivo. Altro traguardo in cui i viola sperano, ma che, al momento, sembra tremendamente in salita, visto l’avvio in campionato con tre punti in cinque partite ottenuti contro Cagliari, Torino e Pisa, sempre in trasferta.