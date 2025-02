Dagli inviati Un murales per Marco Pezzati: Scandicci e la Fiesole omaggiano il calciatore e tifoso della Fiorentina "Merenda"

Questo pomeriggio, presso le strutture dello Sporting Arno a Scandicci, è stato svelato un murales in memoria di Marco Pezzati, noto tifoso viola ed ex calciatore di diverse squadre, tra cui Sangiovannese, Signa, Scandicci e Sporting Arno. Pezzati, soprannominato "Merenda", è tragicamente scomparso il 22 febbraio 2024 a soli 31 anni in un incidente stradale avvenuto in provincia di Catanzaro, dove si era trasferito per giocare nel San Luca.

Durante la cerimonia, alla quale erano presenti la sua famiglia, inclusa la madre Francesca, e l’assessore allo sport di Scandicci Salvatore Saltarello, è stato rivelato il murales che ritrae Marco, che oggi avrebbe compiuto 32 anni. All’evento hanno partecipato anche i rappresentanti della Curva Fiesole ed è stato annunciato che prossimamente avrà luogo il 1º “Memorial Marco Pezzati” con le otto selezioni categoria Allievi delle squadre dove ha militato Pezzati.