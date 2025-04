Dagli inviati Ulivieri sulla Fiorentina: "Ha ritrovato gioco e uomini importanti ed è venuto fuori il valore della squadra"

Il presidente degli allenatori, Renzo Ulivieri, a margine della presentazione del libro di Alessandro Fulloni "Il terzino e il Duce" al Museo del calcio, ha parlato anche della Fiorentina di scena stasera a Celje: "Dipenderà dai sentimenti, per rimanere in tema del libro che racconta la storia attraverso i sentimenti degli uomini, e in partite come queste contano. A San Siro ha giocato una partita eccezionale, molto bella e peccato per i gol annullati che però erano da annullare. Sull'arbitraggio secondo me relativamente a questi due episodi non c'è nulla da dire.

La Fiorentina ha fatto una grande gara alla pari delle ultime sue gare. Di sicuro ha ritrovato gioco e uomini importanti e dunque è uscito fuori il valore della squadra e la qualità qualitativa e quantitativa. Gli innesti di gennaio hanno fatto tanto. Ultimo scorcio di stagione? Il Bologna sta andando forte e bisognerà vedere, pensiamoci senza raccontarcelo"