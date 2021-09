UDI-FIO 0-1, Vlahovic in gol su rigore: l'ok dal Var

Al 16’ la Fiorentina si porta in vantaggio grazie al quarto gol in campionato di Dusan Vlahovic, che realizza un calcio rigore che l’arbitro Ghersini ha concesso per un fallo in area su Bonaventura: per ravvisare la scorrettezza contro il numero 5 viola (di Wallace), il direttore di gara è stato richiamato al Var. Dal dischetto, tiro centrale del serbo e palla in gol: 0-1!