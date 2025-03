FirenzeViola Tre assist e tanta leadership: al Viareggio domina già il viola Piergiorgio Bonanno

C'è stato un giocatore che più di ogni altro ieri ha rubato l'occhio nel corso della sfida vinta dalla Fiorentina Under-18 nella gara inaugurale del Torneo di Viareggio (3-0 a Viola Park contro la Stella Rossa). Si tratta in particolare del centrocampista classe 2007 Piergiorgio Bonanno, autore di ben tre assist (quelli per Evangelista, Colaciuri e Sardilli) che ha confermato anche nella prima uscita dei baby viola nella Coppa Carnevale di essere un punto fermo - tecnico e temperamentale - della formazione che fa da anticamera alla Primavera.

Mediano e punta

Una prova a tutto campo quella del siciliano (in viola dal 2020, cresciuto nella scuola calcio del Fair Play Messina anche se lui è un palermitano doc della borgata di Partanna), che nel corso di questa annata non semplice dell'Under-18 è stato alcune volte testato dal tecnico Capparella persino nel ruolo di prima punta. A confermare le doti del giocatore (capitano della squadra), arrivano i numeri fin qui collezionati in questa stagione: 4 reti in campionato, in un anno che vede la Fiorentina lontana dalla zona playoff (è 13a) e penalizzata dall'assenza ormai da inizio stagione di bomber Maiorana.

Verso la Primavera

Una bella notizia per Daniele Galloppa, allenatore della Primavera, ieri seduto in tribuna al Viola Park assieme al vice Antonelli per seguire la prima uscita dell'Under-18 al Viareggio. Non è infatti escluso che prossimamente Bonanno possa fare il salto coi più grandi, come auspicato nel post-gara di ieri anche dal tecnico della 18 Capparella: "Se vinceremo il Viareggio saremo tutti contenti, ma la società mi ha chiesto di far crescere i ragazzi e portarli in Primavera. Questo è il nostro principale obiettivo". Capitan Bonanno è sulla buona strada.