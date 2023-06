TOR-FIO 0-1, Primavera vince e vola in finale Scudetto

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Vince la Fiorentina Primavera di misura contro un ottimo Torino che ha lottato fino all'ultimo. I viola di Aquilani staccano il pass per la finale Scudetto, ad aspettarli c'è il Lecce. Decisivo il gol di Kayode nel primo tempo: l'incornata di testa è vincente. Espulso nel finale Biagetti che non sarà squalificato in vista dell'ultimo atto dei Playoff.