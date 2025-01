TMW, Il Parma spara alto: chiesti 20 milioni per Man

FirenzeViola.it

Il Parma chiede 20 milioni di euro per Dennis Man. Questo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com a proposito della valutazione fatta dagli emiliani sull'esterno rumeno. Man, subentrato ieri nel pareggio contro il Venezia, è seguito da Fiorentina e Como. In particolare i viola hanno presentato, nei giorni scorsi, un'offerta da circa 12 milioni di euro, rispedita al mittente.

Anche i lariani hanno chiesto informazioni anche se non è da escludere che possa esserci una permanenza per evitare di rinforzare una squadra direttamente implicata per la corsa alla salvezza. Difficile, in ogni caso, che Man possa muoversi a meno che non ci siano altre proposte di alto livello e, appunto, intorno ai 20 milioni. Questo quanto scrive Tuttomercatoweb.