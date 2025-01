FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

In un Franchi dimezzato di capienza per via dei lavori di restyling si sta giocando Fiorentina-Napoli. Come reso noto dal club viola 21.685 sono stati i biglietti venduti per il primo match del 2025 per i viola. In totale l'incasso lordo per la società gigliata per questa sfida tra toscani e partenopei è di € 676.998,00.