Thomas Muller, no alla Fiorentina? Per la BILD sta valutando altro

vedi letture

Thomas Muller dice no alla MLS e non solo. La Bild stamani parla della situazione dell’attaccante del Bayern Monaco che lascerà dopo 20 anni il club bavarese e sta valutando le offerte che gli stanno arrivando. Tra queste c’è anche quella della Fiorentina, per adesso però messa da parte. Di sicuro - riporta il noto quotidiano tedesco - Muller ha detto no all’FC Cincinnati, che peraltro per una strana regola statunitense mantiene la prelazione rispetto a qualsiasi altro club di MLS che se vorrà provare a tesserare Muller dovrà prima accordarsi proprio con il Cincinnati.

La Fiorentina continua a monitorare la situazione e ha già contattato un intermediario per far arrivare l’interesse al giocatore, che però, conclude la Bild, non sarebbe interessato all’idea di trasferirsi a Firenze e vestire la maglia viola. Una brusca frenata dopo le notizie degli scorsi giorni.