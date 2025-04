Tante ombre nel presente (e passato) di Fagioli, ma il futuro dice viola: pronto il riscatto

Nello spazio dedicato a Fiorentina-Parma, la Gazzetta dello Sport commenta nello specifico la gara di Nicolò Fagioli, osservato speciale visto quanto emerso in settimana dall'indagine legata allo scandalo scommesse di cui è al centro ormai da più di un anno. L'alchimista Nicolò Fagioli, così lo chiama la rosea, voleva incidere, ci ha provato anche con un calcio d'angolo diretto in porta smanacciato da Suzuki. Quello è stato il punto più alto di una gara senza acuti. In tutto 70 minuti in campo prima del cambio con Adli. Poteva essere la domenica in cui riusciva a mettersi alle spalle le voci extra-campo, invece non è andata come il numero 44 sperava.

Sui social, a proposito delle notizie e degli ulteriori dettagli sul suo problema col gioco, aveva citato Coelho: "Non vivo né nel mio passato né nel mio futuro, penso solo al presente ed è il presente che mi interessa". Ma conterà anche il futuro, scrive la Gazzetta. La presenza di Rocco Commisso a Firenze è servita anche a programmare la prossima stagione. La società viola vuole tenere i pezzi pregiati e quindi lo strepitoso David De Gea e Robin Gosens, ma anche Nicolò Fagioli, che la Fiorentina ha intenzione di riscattare versando alla Juventus i 13 milioni e mezzo che restano. Le operazioni di recupero psicologico a Firenze hanno già funzionato bene, vedi Kean. La vita di Fagioli è al Viola Park.