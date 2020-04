TAGLIO STIPENDI, La proposta Viola ai giocatori

Uno dei temi che tiene più banco in Serie A è evidentemente quello relativo al potenziale taglio degli stipendi. Oggi ne parla Repubblica, che spiega come ogni società dovrà discutere singolarmente la questione con i propri calciatori. E le cifre in molti casi saranno decisamente più basse di quelle prospettate. Lazio, Inter, Cagliari, Bologna e Fiorentina stanno trattando con la squadra il taglio di una mensilità e la spalmatura di altre tre sulla prossima stagione. Soluzione ben vista dal sindacato e che altre possono seguire.