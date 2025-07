Summit ok fra Fiorentina e Kean. La Gazzetta dello Sport: "Ci sarà da incontrarsi ancora"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul rinnovo di Moise Kean e l'incontro di ieri al Viola Park tra il suo agente e la Fiorentina. Un dialogo che è stato avviato con basi positive e con la comunione di intenti del rinnovo, anche se per trovare un accordo sulle cifre ci sarà bisogno di rivedersi. E non una sola volta perché dopo l’intesa sullo stipendio ci sarà da individuare quella sulla clausola rescissoria e non è un tema da poco. Ora il calciatore percepisce 2,2 milioni a stagione che diventano potenzialmente 2,5 con i bonus. Visti i buoni rapporti, la strada sembra in discesa e le parti hanno iniziato a ragionare su una cifra sui 4 milioni di euro a stagione, come base fissa.

Poi ci saranno i bonus. Le parti vanno nella stessa direzione per allungare fino al 2030. C’è da parlare e incontrarsi ancora, però le premesse ci sono. E anche le sirene di addio sembrano ormai lontane.