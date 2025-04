Su Kean anche il Barcellona. Tuttosport consiglia Commisso su come trattenerlo

vedi letture

Arsenal, Tottenham, Newcastle e perfino il Barcellona alla ricerca di un attaccante per il post-Lewandowski. Secondo Tuttosport sarebbero questi i grandi club europei che avrebbero già messo gli occhi su Moise Kean, bomber della Fiorentina arrivato al 24esimo gol stagionale contando anche le reti con la maglia dell'Italia.

Il quotidiano consiglia inoltre Commisso su come trattenere il talento classe 2000 a Firenze anche la prossima stagione: costruendo una Fiorentina da Champions, aumentandogli lo stipendio e provando a convincerlo a togliere la clausola da 52 milioni di euro voluta da Moise e dall'entourage l'estate scorsa. Il calciatore ha un accordo con la Fiorentina in scadenza nel 2029 e i tifosi viola sperano di non doverlo già salutare la prossima estate.