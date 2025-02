Stasera riparte la Conference! Per i viola occhi puntati in Islanda e Bosnia

E ci risiamo. Giovedì sera freddino con pioggia, un clima che sprizza Conference League da tutti i pori. Serata di Conference League atipica però visto che la Fiorentina, già qualificata agli ottavi di finale, non sarà in campo. Per combattere lo spaesamento causato dalla mancanza di viola - non si giocava un turno di Conference senza Fiorentina in campo dalla notte dei tempi - i tifosi fiorentini potranno comunque consolarsi. In qualche modo i risultati di stasera riguardano infatti da vicino anche la squadra di Palladino. Solo che c'è da capire da quale incrocio uscirà il prossimo avversario dei viola. L'arcano verrà risolto il 21 febbraio prossimo, quando verrà stilato il tabellone completo della competizione, dagli ottavi (in programma il 6 e 13 marzo prossimi) alla finale di Wroclaw in calendario il prossimo 28 maggio).

Due i poli da tenere sott'occhio nella serata di oggi: uno porta ai confini dell'Europa, per quella che - in potenza - sarebbe la trasferta più affascinante: al Keppnisvollur Stadium di Reykjavík (2600 posti) c'è infatti Vikingur-Panathinaikos, greci nettamente favoriti anche per via di una rosa di esperienza e di valore se rapportata alle altre di Conference, con tanti ex Serie A come Swiderski, Dragowski,Jedvaj e Djuricic, anche se giocare a metà febbraio in Islanda non è impresa da poco. Un po' più vicino rispetto alle nostre latitudini, in Bosnia, c'è FK Borac Banja Luka-Olimpia Lubiana, anche qui ospiti in vantaggio per i bookmakers.

Vikingur-Panathinaikos, Borac - Olimpia Lubiana. Due playoff da cui usciranno due vincitori, uno dei due sarà poi accoppiato alla Fiorentina (l'altro al Rapid Vienna). Per i più appassionati, il calendario spezzatino del giovedì di Conference permette anche di vedere tutte e quattro le potenziali avversarie dei ragazzi di Palladino. A Reykjavík si scende infatti in campo alle ore 18.45, mentre la gara tra Borac e Lubiana inizierà alle 21. Primo atto stasera, prossimo in programma giovedì 20 giovedì, quando sapremo quali saranno le due squadre "papabili" per i viola. Che, in vista del sorteggio del 21 febbraio, sono maggiormente interessati a capire dove verrà posizionato il Chelsea, gigante fuori categoria per gli standard della terza coppa europea.



Questo il programma completo dei playoff di Conference:

18:45 - Celje - APOEL Nicosia

18:45 - Molde - Shamrock Rovers

18:45 - TSC - Jagiellonia

18:45 - Vikingur Reykjavik - Panathinaikos

21:00 - Borac Banja Luka - Olimpija Ljubljana

21:00 - FC Copenhagen - Heidenheim

21:00 - Gent - Betis

21:00 - Omonia - Pafos