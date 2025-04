Stasera Fiorentina-Celje. La Nazione: "Ieri schermaglie Palladino-Riera"

Imperativo passare il turno, si legge su La Nazione questa mattina in merito alla gara di stasera di Conference League contro il Celje. Difendere il gol del vantaggio potrebbe prestare il fianco alle scorribande della squadra diretta da Albert Riera che tra le altre cose ha dato qualche consiglio a Palladino su come affrontare questa partita. Schermaglie "normali" quando si parte svantaggiati e si cerca di far innervosire gli avversari.

In ogni caso, la Fiorentina non si fida degli avversari e sa perfettamente che a fare la differenza sarà l'atteggiamento. Sotto questo profilo garantisce Palladino: "In campo avvelenati" ha detto ieri in conferenza. La semifinale nel mirino, oggi è vietato sbagliare quindi dentro sia Kean che Gudmudnsson che a Celje avevano iniziato la partita dalla panchina.