SPORTIME, La Fiorentina su Tzimas del Paok per 25 mln

Arriva dalla Grecia l'ultima notizia di mercato che riguarda la Fiorentina. Come riporta la testata ellenica Sportime.gr, la società viola sarebbe in forte pressing sul Paok Salonicco per Stefanos Tzimas, attaccante dei greci attualmente in prestito al Norimberga, nella seconda serie tedesca. Secondo quanto si legge sul portale greco, il Norimberga ha in mano un diritto di riscatto da 18 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita ma la Fiorentina sarebbe pronta a investire 25 milioni di euro per il centravanti classe 2006, sul quale ci sarebbero gli occhi anche di diversi club di spessore come Chelsea, Brighton, Arsenal e Liverpool. La Fiorentina però sarebbe avanti nei contatti col Paok, pronta a soddisfare anche il bomber 19enne. Se la fumata bianca dovesse arrivare, il club viola si andrebbe così ad assicurare uno dei centravanti più promettenti del futuro. Trattativa nel vivo e possibile chiusura già nei prossimi giorni, secondo il portale greco.

Anche molti altri siti greci parlano di un'operazione molto avanzata, con i viola che sembrano pronti ad un importantissimo investimento per questo giovanissimo attaccante autore di un'ottima prima parte di stagione con la maglia del Norimberga in cui ha messo insieme 10 gol e 2 assist in 16 partite di 2. Bundesliga, la Serie B tedesca.