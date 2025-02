Spalletti presente al Franchi per assistere dal vivo a Fiorentina-Inter

Manca sempre meno al fischio di inizio di Fiorentina-Inter, recupero della quattordicesima giornata per il malore occorso ad Edoardo Bove. Nelle tribune del Franchi sarà presente anche uno spettatore d’eccezione come il ct dell’Italia Luciano Spalletti, che assisterà dal vivo al match e osserverà da vicino i tanti giocatori nel giro della Nazionale in campo stasera. Insieme anche a lui i cinque acquisti fatti a gennaio dalla Fiorentina, che per regolamento non possono prendere parte alla gara.