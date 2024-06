SOTTIL, Primo contatto con Palladino che lo vuole tenere

Fonte: Andrea Giannattasio

Ci sarebbe già stato un primo contatto tra il nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino e Riccardo Sottil, alle prese con il recupero per la lussazione alla spalla che lo ha messo ko per il finale di stagione. Come raccolto da Firenzeviola.it, l'ala classe '99 sarebbe uno dei profili da cui Palladino vorrebbe ripartire e per questo sono da escludere, almeno fino all'inizio del ritiro, eventuali ipotesi di cessione.