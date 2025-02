FirenzeViola Sottil-Milan, fumata bianca: lascia la Fiorentina in prestito oneroso con diritto a 10mln

Dopo aver definito l'arrivo di Nicolò Fagioli dalla Juventus, la Fiorentina chiude un'altra operazione di mercato, in uscita: Riccardo Sottil sarà un nuovo giocatore del Milan. Il figlio d'arte lascerà Firenze e passerà in rossonero in prestito oneroso per un milione, con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.