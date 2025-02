Live Sorteggio Conference League, la Fiorentina pesca il Panathinaikos! Chelsea eventualmente in finale

14.18 - Finito dunque il sorteggio degli ottavi di finale della Conference League. La Fiorentina ha pescato il Panathinaikos e secondo le altre estrazioni, potrebbe affrontare il Betis di Siviglia in semifinale e il Chelsea soltanto in finale. La vincente di Fiorentina e Panathinaikos giocherà l'andata fuori casa e il ritorno in casa. In calce all'articolo il tabellone completo.

Chelsea-Copenhagen.

Betis Siviglia contro il Vitoria.

Rapid Vienna contro il Banja Luka.

Fiorentina contro il Panathinaikos.

Il Djungarden contro il Pafos.

Lugano contro Celje.

Legia Varsavia contro Molde.

14.14 - Inizia il sorteggio. Ecco il primo accompiamento: il Cercle Brugge va contro lo Jagiellonia.

14.10 - Queste le parole di Zevlakov: "Quando ho visto il percorso che ha fatto il Chelsea ho subito pensato che in finale ci andrà la squadra allenata da Maresca. Ma ci sono anche altri club interessanti come Fiorentina e Betis, anche se io spero che possa arrivarci una delle due squadre polacche".

14.07 - Estrarrà le varie squadre la leggenda del calcio polacco Michal Zevlakow, ambasciatore della finale a Wroclaw.

14.05 - Dopo la presentazione arriva il delegato dell'UEFA Giorgio Marchetti che spiega le regole del prosieguo della competizione.

14.00 - È iniziato il sorteggio, condotto da Pedro Pinto che presenta i sedici club che si sono qualificati agli ottavi di Conference League.

Parte alle 14 il sorteggio di Conference League che deciderà l'avversaria della Fiorentina agli ottavi di finale della competizione europea e stabilirà anche il tabellone fino alla finale, quindi da che parte si troverà la squadra di Palladino. Per quanto riguarda gli ottavi, la scelta sarà in ogni caso una tra Borac Banja Luka e Panathinaikos, mentre la speranza è quella di evitare la parte di tabellone del Chelsea e sperare anche che i blues, veri favoriti alla vittoria del trofeo, possano affrontare il Betis di Siviglia, almeno per ranking l'unica altra squadra assieme alla Fiorentina che può impensierire la squadra allenata da una vecchia conoscenza di Firenze come Enzo Maresca. Firenzeviola.it vi racconterà live il sorteggio di Conference League.