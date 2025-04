Sondaggio del Napoli per Niccolò Fortini: gli azzurri seguono l'esterno classe 2006

Sondaggio del Napoli per Niccolò Fortini. Lo riporta TuttoMercatoWeb.com che scrive come l'esterno di proprietà della Fiorentina, attualmente in B alla Juve Stabia, sia stato osservato nel corso delle ultime settimane proprio dagli azzurri. Ventuno presenze in campionato di cui diciotto dal primo minuto, più tre subentri e tre gare saltare per una contusione alla caviglia, si sta dimostrando fra i giovani più interessanti della categoria.