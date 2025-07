Dagli inviati Sabiri, presente insieme ai compagni di squadra per l'allenamento del pomeriggio

Decimo giorno di ritiro al Viola Park per la Fiorentina. Dopo la seduta di questa mattina, alle 18:00 Ranieri e compagni sono scesi in campo agli ordini di Stefano Pioli per il classico allenamento pomeridiano a porte aperte. Da sottolineare la presenza con il gruppo squadra del marocchino Abdelhamid Sabiri che fino ad oggi si era sempre allenato a parte insieme a Barak, Infantino e Ikonè. Di seguito le immagini raccolte dalla nostra redazione: